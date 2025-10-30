Allez, on lit ! Tournes
Allez, on lit ! Tournes jeudi 30 octobre 2025.
Allez, on lit !
Médiathèque de Tournes 17, rue de la citadelle Tournes Ardennes
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Spéciale Halloween.Condition d’accès sur inscription, à partir de 5 ans.
Médiathèque de Tournes 17, rue de la citadelle Tournes 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 33 02
English :
Halloween special.5 years and up.
German :
Halloween-Special.Zugangsvoraussetzung nach Anmeldung, ab 5 Jahren.
Italiano :
Speciale Halloween: i bambini a partire dai 5 anni devono iscriversi.
Espanol :
Especial Halloween: los niños a partir de 5 años deben inscribirse.
