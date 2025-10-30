Allez, on lit ! Tournes

Médiathèque de Tournes 17, rue de la citadelle Tournes Ardennes

Spéciale Halloween.Condition d’accès sur inscription, à partir de 5 ans.
Halloween special.5 years and up.

Halloween-Special.Zugangsvoraussetzung nach Anmeldung, ab 5 Jahren.

Speciale Halloween: i bambini a partire dai 5 anni devono iscriversi.

Especial Halloween: los niños a partir de 5 años deben inscribirse.

L’événement Allez, on lit ! Tournes a été mis à jour le 2025-10-10 par Ardennes Tourisme