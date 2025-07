Allez savoir Festival des sciences sociales Centre de la Vieille Charité (CVC), Marseille 2e Arrondissement

jeudi 25 septembre 2025.

Allez savoir Festival des sciences sociales

Du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2025. Centre de la Vieille Charité (CVC), 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-09-25

fin : 2025-09-28

2025-09-25

Festival des sciences sociales quatre jours de rencontres, débats, expositions,…

En 2025, le festival de sciences sociales Allez Savoir, organisé par l’EHESS et la Ville de Marseille, questionnera les enjeux d’information et de désinformation, du jeudi 25 au dimanche 28 septembre à Marseille.



Jamais dans l’histoire autant d’informations n’ont été produites, échangées et consignées qu’aujourd’hui. Mais cette société de l’information qui est désormais la nôtre est aussi celle de la désinformation, des fake news et du complotisme. Comment bien s’informer pour comprendre les sociétés humaines et agir sur le monde ? Venez explorer, débattre, observer et jouer aux côtés de chercheurs, d’artistes et d’écrivains pour y voir plus clair. S’informer, vraiment ?!



Festival unique en France, Allez Savoir est une manifestation scientifique et artistique qui propose chaque année une programmation riche autour d’un thème d’actualité, avec des chercheurs, artistes, écrivains, journalistes et acteurs locaux. La dernière édition du festival Des obéissances (2024) a réuni près de 7 000 festivaliers d’horizons divers, dans une quinzaine de lieux culturels et patrimoniaux de la ville de Marseille.





Édito de Cyril Lemieux, sociologue, & Cécile Van den Avenne, socio-linguiste, co-présidents du comité scientifique d’Allez Savoir #6



On tient généralement pour acquis qu’en ce début de 21e siècle, nous vivons dans des sociétés d’information . Mais que faut-il entendre par là ? D’abord, sans doute, que l’information est devenue notre quotidien information qui nous vient des autres et du monde entier, quasi instantanément, grâce au développement sans précédent des médias, des appareils connectés et d’Internet, mais aussi, et tout autant, information sur nous-mêmes, que des pouvoirs étatiques et économiques récupèrent et consignent avec une capacité de contrôle elle-aussi inédite. La société d’information , à cet égard, nous place face à ses enjeux politiques, et ils se révèlent colossaux. Car s’il est vrai que la démocratie a pour condition une information libre, plurielle et fiable et des institutions qui sachent rendre des comptes, force est de constater qu’une telle condition est aujourd’hui de plus en plus mise à mal à travers le monde, en raison d’entreprises massives de désinformation, du manque de transparence de certains pouvoirs et de la circulation intensive des fake news. La multiplication des informations, qui était censée permettre notre émancipation collective, tend alors à muer en un moyen de nous asservir.



Que peuvent nous aider à comprendre à ce sujet les sciences sociales ? Quelles perspectives nous conduisent-elles à envisager, à partir du regard qu’elles portent tant sur les sociétés du passé que sur celles du présent, en Europe aussi bien que dans les autres régions du monde ? L’ambition de cette nouvelle édition du festival Allez Savoir est de nous le faire découvrir.



Programme en ligne sur allez-savoir.fr



Allez Savoir, c’est plus de cinquante temps d’échanges et de rencontres, en entrée libre et gratuite.



Partenaires de la programmation

Les Musées de Marseille (Centre de la Vieille Charité, Musée d’histoire de la Ville de Marseille, MAC Musée d’art contemporain, le Mémorial des déportations) ; la BMVR (la Bibliothèque municipale à vocation régionale) L’Alcazar & la bibliothèque du Merlan, les Archives municipales ; les cinémas La Baleine, Le Gyptis, Les Variétés ; les théâtres de l’Œuvre et La Cité ; Le Cipm (Centre international de poésie Marseille) ; la Grande librairie internationale ; La Fabulerie ; Libraire du Sud, L’Hydre aux milles têtes ; le Rectorat de l’académie Aix-Marseille.



Avec la complicité de

Desinfox Migrations, le collectif La Friche Marseille, Le Tamis Ethno.graphies coopératives, Viginum, Reporters sans frontières (RSF), Coudes à Coudes, La Marseillaise, La CNIL (Commission Nationale de l’informatique et des Libertés), l’ECPAD (Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense), l’APSES (Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales), le Théâtre Joliette, les éditions Les Arènes. .

Centre de la Vieille Charité (CVC), 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

