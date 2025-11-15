ALLEZ TOURNY! CROISIERE PIETONNE #2 Croisement rue Montaigne et Allées de Tourny Bordeaux

ALLEZ TOURNY! CROISIERE PIETONNE #2 Samedi 15 novembre, 14h00 Croisement rue Montaigne et Allées de Tourny Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T14:00:00+01:00 – 2025-11-15T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-15T14:00:00+01:00 – 2025-11-15T17:00:00+01:00

Prenez part à un atelier de plantations sur les allées de Touny

t vous invite à renaturer le cœur de Bordeaux historique.

L’équipe Esprit de la Nature ce sont des hôtesses et stewards, recyclés de l’aviation. Pour valider un stage à Bordeaux en urbanisme au naturel, nos guides en herbe organisent une croisière piétonne au coeur des allées de Tourny, place mythique en phase de renaturation.

Leur mission du jour ?

En présence des paysagistes du projet d’urbanisme transitoire, créer en miniature, mais grandeur nature un plan-maquette de la future végétalisation des allées.

Venez à la pelle! Mettre les mains à la pioche et participez à la recréation de 24 mètres carrés de promenade! Dans la terre, la joie et la bonne humeur.

Ce qui vous attend

Jardiner sur les prestigieuses allées

C’est vous qui jardinez , partagez vos impressions. On fait ensemble

En petit groupe : pour mieux se rencontrer autour d’un moment agréable et inédit à Bordeaux centre

Offrez-vous ce temps de récréation! Sensations garanties : avec Esprit de la Nature, sous le soleil, comme sous la pluie, tout devient une aventure !

Une création originale de la Compagnie Midi à l’Ouest, en partenariat avec l_Atelier des Possibles

Ecriture et mise en scène : Emilie Olivier

Jeu : Jean-Marie Lorvellec / Marine Dubois / Emilie Olivier

Production : Anne-Sophie Hansch

En partenariat avec l’Atelier des Possibles dans le cadre du projet de requalification des Allées de Tourny.

Tout public dès 5 ans

Jauge limitée, pensez à réserver

au 06-59-92-97-71 (QR code ?)

NOTA BENE : en cas de pluie, prévoyez des vêtements adéquats.

Croisement rue Montaigne et Allées de Tourny 30 Allées de Tourny Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

