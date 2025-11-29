ALLEZ VIENS BOIRE – ALLEZ VIENS BOIRE UN PETIT COUP A LA MAISON – BAR A RIRE Marly

ALLEZ VIENS BOIRE – ALLEZ VIENS BOIRE UN PETIT COUP A LA MAISON Début : 2025-11-29 à 21:00. Tarif : – euros.

Un bar sur scène, vos anecdotes et c’est parti pour les remasteriser en mode téléphone arabe ! Les volontaires du public pourront venir sur scène pour boire un coup et nous raconter une brève de comptoir que les improvisateurs vont revoir à leur manière : quelle que soit l’histoire racontée, les impros vont les décoller pour vos plus grands rires !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BAR A RIRE 55 RUE JEAN JAURÈS 59770 Marly 59