ALLEZ VIENS BOIRE UN COUP A LA MAISON – BAR A RIRE Marly 11 juillet 2025

Un bar sur scène, vos anecdotes et c’est parti pour les remasteriser en mode téléphone arabe !Les volontaires du public pourront venir sur scène pour boire un coup et nous raconter une brève de comptoir que les improvisateurs vont revoir à leur manière : quelle que soit l’histoire racontée, les impros vont les décoller pour vos plus grands rires !

BAR A RIRE 55 RUE JEAN JAURÈS 59770 Marly 59