Allez viens boire un p’tit coup à la maison Le Kursaal Besançon

Allez viens boire un p’tit coup à la maison

Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Improvisation

Un bar sur scène, vos anecdotes et c’est parti pour les remasteriser en mode téléphone arabe !

Les volontaires du public pourront venir sur scène pour boire un coup et nous raconter une brève de comptoir que les improvisateurs vont revoir à leur manière quelle que soit l’histoire racontée, les impros vont les décoller pour vos plus grands rires !

Organisateur OURAGAN DU RIRE .

Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55

English : Allez viens boire un p’tit coup à la maison

German : Allez viens boire un p’tit coup à la maison

Italiano :

Espanol :

L’événement Allez viens boire un p’tit coup à la maison Besançon a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON