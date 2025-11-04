Allez viens boire un p’tit coup à la maison Le Kursaal Besançon
Allez viens boire un p'tit coup à la maison Le Kursaal Besançon dimanche 8 février 2026.
Allez viens boire un p’tit coup à la maison
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 22 EUR
Début : 2026-02-08 17:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Improvisation
Un bar sur scène, vos anecdotes et c’est parti pour les remasteriser en mode téléphone arabe !
Les volontaires du public pourront venir sur scène pour boire un coup et nous raconter une brève de comptoir que les improvisateurs vont revoir à leur manière quelle que soit l’histoire racontée, les impros vont les décoller pour vos plus grands rires !
Organisateur OURAGAN DU RIRE .
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55
