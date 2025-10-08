Allez, viens boire un p’tit coup à la maison Châteauroux
Allez, viens boire un p’tit coup à la maison Châteauroux vendredi 27 février 2026.
Allez, viens boire un p’tit coup à la maison
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-27 21:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
L’Ouragan du rire vous présente un spectacle de théâtre d’improvisation Allez, viens boire un p’tit coup à la maison !
Un bar sur scène, vos anecdotes et c’est parti pour les remasteriser en mode téléphone arabe ! Les volontaires du public pourront venir sur scène pour boire un coup et nous raconter une brève de comptoir que les improvisateurs vont revoir à leur manière quelle que soit l’histoire racontée, les impros vont les décoller pour vos plus grands rires !
Spectacle accessible à partir de 12 ans.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20 .
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74
English :
L’Ouragan du rire presents an improvisational theater show entitled Allez, viens boire un p’tit coup à la maison ( Come on, let’s have a drink at home )!
German :
Der Lach-Orkan präsentiert Ihnen eine Aufführung des Improvisationstheaters Allez, viens pour boire un p’tit coup à la maison (Komm, trink einen Schluck zu Hause)!
Italiano :
L’Ouragan du rire presenta uno spettacolo di improvvisazione teatrale intitolato Allez, viens boire un p’tit coup à la maison !
Espanol :
¡L’Ouragan du rire presenta un espectáculo de teatro de improvisación titulado Allez, viens boire un p’tit coup à la maison !
L’événement Allez, viens boire un p’tit coup à la maison Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme