Allez, viens boire un p’tit coup à la maison Châteauroux

Allez, viens boire un p’tit coup à la maison

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 21:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’Ouragan du rire vous présente un spectacle de théâtre d’improvisation Allez, viens boire un p’tit coup à la maison !

Un bar sur scène, vos anecdotes et c’est parti pour les remasteriser en mode téléphone arabe ! Les volontaires du public pourront venir sur scène pour boire un coup et nous raconter une brève de comptoir que les improvisateurs vont revoir à leur manière quelle que soit l’histoire racontée, les impros vont les décoller pour vos plus grands rires !

Spectacle accessible à partir de 12 ans.

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20 .

English :

L’Ouragan du rire presents an improvisational theater show entitled Allez, viens boire un p’tit coup à la maison ( Come on, let’s have a drink at home )!

German :

Der Lach-Orkan präsentiert Ihnen eine Aufführung des Improvisationstheaters Allez, viens pour boire un p’tit coup à la maison (Komm, trink einen Schluck zu Hause)!

Italiano :

L’Ouragan du rire presenta uno spettacolo di improvvisazione teatrale intitolato Allez, viens boire un p’tit coup à la maison !

Espanol :

¡L’Ouragan du rire presenta un espectáculo de teatro de improvisación titulado Allez, viens boire un p’tit coup à la maison !

