Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon Ferme du Brégalon Rognes

Informations pratiques

Rognes

Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon

Samedi 17 octobre 2026 de 15h à 18h. Ferme du Brégalon Chemin Du Gour Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez à la rencontre de 2 passionnées, une sommelière et une chevrière, en pleine nature à la ferme du Brégalon. Nous vous ferons découvrir nos 2 métiers et déguster nos produits en vous préparant un atelier accords vin & fromages.

Les enfants pourront également passer un agréable moment à la rencontre de nos animaux et des ateliers créatifs prévus pour eux.



● Atelier accords vins & fromages

● Découverte du métier de sommelière et de chevrière

● Dégustation des produits de la ferme

● Atelier créatif pour les enfants

● Visite de la ferme .

Ferme du Brégalon Chemin Du Gour Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 76 83 29 lesgirard0208@orange.fr

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English :

Come meet two passionate women—a sommelier and a goat farmer—in the heart of nature at the Brégalon Farm. We’ll introduce you to our two professions and let you sample our products during a wine-and-cheese pairing workshop.

L’événement Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon Rognes a été mis à jour le 2026-08-26 par Office Municipal de Tourisme de Rognes