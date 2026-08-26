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AGENDA · Rognes

Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon Ferme du Brégalon Rognes

samedi 17 octobre 2026 · Ferme du Brégalon · Rognes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Ferme du Brégalon
Adresse
Chemin Du Gour
Ville
13840 Rognes
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Rognes

Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon

Samedi 17 octobre 2026 de 15h à 18h. Ferme du Brégalon Chemin Du Gour Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Venez à la rencontre de 2 passionnées, une sommelière et une chevrière, en pleine nature à la ferme du Brégalon. Nous vous ferons découvrir nos 2 métiers et déguster nos produits en vous préparant un atelier accords vin & fromages.
Les enfants pourront également passer un agréable moment à la rencontre de nos animaux et des ateliers créatifs prévus pour eux.

● Atelier accords vins & fromages
● Découverte du métier de sommelière et de chevrière
● Dégustation des produits de la ferme
● Atelier créatif pour les enfants
● Visite de la ferme   .

Ferme du Brégalon Chemin Du Gour Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 76 83 29  lesgirard0208@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet two passionate women—a sommelier and a goat farmer—in the heart of nature at the Brégalon Farm. We’ll introduce you to our two professions and let you sample our products during a wine-and-cheese pairing workshop.

L’événement Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon Rognes a été mis à jour le 2026-08-26 par Office Municipal de Tourisme de Rognes

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