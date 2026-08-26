Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon Ferme du Brégalon Rognes
samedi 17 octobre 2026 · Ferme du Brégalon · Rognes
Informations pratiques
Rognes
Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon
Samedi 17 octobre 2026 de 15h à 18h. Ferme du Brégalon Chemin Du Gour Rognes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Venez à la rencontre de 2 passionnées, une sommelière et une chevrière, en pleine nature à la ferme du Brégalon. Nous vous ferons découvrir nos 2 métiers et déguster nos produits en vous préparant un atelier accords vin & fromages.
Les enfants pourront également passer un agréable moment à la rencontre de nos animaux et des ateliers créatifs prévus pour eux.
● Atelier accords vins & fromages
● Découverte du métier de sommelière et de chevrière
● Dégustation des produits de la ferme
● Atelier créatif pour les enfants
● Visite de la ferme .
Ferme du Brégalon Chemin Du Gour Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 76 83 29 lesgirard0208@orange.fr
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English :
Come meet two passionate women—a sommelier and a goat farmer—in the heart of nature at the Brégalon Farm. We’ll introduce you to our two professions and let you sample our products during a wine-and-cheese pairing workshop.
L’événement Alliance Vin et Fromages à la ferme du Bregalon Rognes a été mis à jour le 2026-08-26 par Office Municipal de Tourisme de Rognes