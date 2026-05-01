Alliers 1946-2026 Salle des fêtes Chabanais
Alliers 1946-2026 Salle des fêtes Chabanais mercredi 27 mai 2026.
Chabanais
Alliers 1946-2026
Salle des fêtes 6167 place Colbert Chabanais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:00:00
fin : 2026-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-05-27
80 ans de la fermeture du camp d’internement des nomades des Alliers à Angoulême: transmission et citoyenneté
.
Salle des fêtes 6167 place Colbert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 42 31 84 direction@lecheminduherisson.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
80 years since the closure of the Alliers nomad internment camp in Angoulême: transmission and citizenship
L’événement Alliers 1946-2026 Chabanais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine