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Alliers 1946-2026 Salle des fêtes Chabanais

Alliers 1946-2026 Salle des fêtes Chabanais mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 6167 place Colbert

Ville : 16150 Chabanais

Département : Charente

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Chabanais

Alliers 1946-2026

Salle des fêtes 6167 place Colbert Chabanais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:00:00
fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :
2026-05-27

80 ans de la fermeture du camp d’internement des nomades des Alliers à Angoulême: transmission et citoyenneté
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Salle des fêtes 6167 place Colbert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 42 31 84  direction@lecheminduherisson.com

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English :

80 years since the closure of the Alliers nomad internment camp in Angoulême: transmission and citizenship

L’événement Alliers 1946-2026 Chabanais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine