Alliers 1946-2026 Salle des fêtes Chabanais

Chabanais

Alliers 1946-2026

Salle des fêtes 6167 place Colbert Chabanais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:00:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-05-27

80 ans de la fermeture du camp d’internement des nomades des Alliers à Angoulême: transmission et citoyenneté

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Salle des fêtes 6167 place Colbert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 42 31 84 direction@lecheminduherisson.com

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English :

80 years since the closure of the Alliers nomad internment camp in Angoulême: transmission and citizenship

L’événement Alliers 1946-2026 Chabanais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine