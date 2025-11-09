Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Alliés et maquisards l’opération Quercy Pink Mauzac-et-Grand-Castang dimanche 9 novembre 2025.

Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Film rencontre

15h film Hors de la nuit , parachutage d’un commando américain à Cadouin en 1944
16h le Goûter des alliés (scones, pumpkin cake, millas périgourdin thé, café, chicorée…) et exposition/échange autour des maquisards de Mauzac-et-Grand-Castang   .

Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 50 57  mairie-mgc@orange.fr

