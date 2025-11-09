Alliés et maquisards l’opération Quercy Pink Mauzac-et-Grand-Castang
Alliés et maquisards l’opération Quercy Pink Mauzac-et-Grand-Castang dimanche 9 novembre 2025.
Alliés et maquisards l’opération Quercy Pink
Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Film rencontre
15h film Hors de la nuit , parachutage d’un commando américain à Cadouin en 1944
16h le Goûter des alliés (scones, pumpkin cake, millas périgourdin thé, café, chicorée…) et exposition/échange autour des maquisards de Mauzac-et-Grand-Castang .
Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 50 57 mairie-mgc@orange.fr
