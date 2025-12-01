Alligator TRAM Salle Coppélia La Flèche

Alligator TRAM

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

TRAM, ce sont 5 garçons sentimentaux qui n’aiment pas la tiédeur. Ils ont le sourire serein de ceux qui ont beaucoup voyagé, l’appétit de ceux qui savent qu’il reste tout à découvrir.

TRAM, tout simplement, 4 lettres qui synthétisent une voie pop’n’trad plus moderne qui sonne, qui claque, qui percute. Plus concis, plus large aussi et plus fédérateur. Car sans jamais renier ses origines, la gare de départ est désormais loin dans le rétroviseur. L’horizon est loin aussi ! Le groupe poursuit donc son aventure, hybridation unique entre instruments acoustiques et énergie rock, entre inspirations trad et un goût prononcé pour la pop, entre l’émotion et la danse frénétique.

Un cocktail sentimental, populaire, diversifié et ouvert à tous, comme un tram, finalement. .

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

English :

TRAM are 5 sentimental boys who don’t like lukewarmness. They have the serene smile of those who have traveled a lot, and the appetite of those who know there’s still a lot to discover.

German :

TRAM sind fünf gefühlvolle Jungs, die keine Lauheit mögen. Sie haben das gelassene Lächeln derer, die schon viel gereist sind, und den Appetit derer, die wissen, dass es noch alles zu entdecken gibt.

Italiano :

I TRAM sono 5 ragazzi sentimentali che non amano essere tiepidi. Hanno il sorriso sereno di chi ha viaggiato molto e l’appetito di chi sa che c’è ancora tanto da scoprire.

Espanol :

TRAM son 5 chicos sentimentales a los que no les gusta ser tibios. Tienen la sonrisa serena de los que han viajado mucho, y el apetito de los que saben que aún queda mucho por descubrir.

