ALLO LOLA! INTERNATIONALES DE LA GUITARE Montpellier mercredi 8 octobre 2025.

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

ALLO LOLA est un spectacle jeune public qui explore les mondes parallèles de deux enfants que tout oppose.

Yolo, star des réseaux sociaux, vit connecté en permanence avec son chat Snap.

Hugo, lui, débarque sans téléphone, la tête dans les étoiles, passionné de poésie et d’astronomie.Dans leur classe, le fossé est immense, et Hugo devient vite la cible de moqueries.Mais un événement va bouleverser leurs repères et les forcer à se rencontrer vraiment. À travers cette histoire, ALLO LOLA aborde la connexion sous toutes ses formes numérique, humaine et sensible.

Le spectacle mêle ombres rétro projetées, musique et théâtre d’objets.

Un comédien et un musicien donnent vie à l’histoire sous les yeux du public, dévoilant en direct les secrets de sa fabrication. L’ écran et la scène permettent une immersion poétique et ludique. L’univers visuel et sonore transporte petits et grands dans une aventure à la fois actuelle et fantastique.

Durée 45 minutes

Enfants à partir de 6 ans

Réservation via le lien ci dessous ( ou copier-coller celui-ci http://bit.ly/3JkoZ09 ) .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie

