ALLO LOLA

Lespignan Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Ce spectacle traite de nos rapports aux téléphones portables et aux réseaux sociaux, et du harcèlement scolaire, à travers la rencontre de deux enfants que tout oppose, l’un hyper connecté aux technologies numériques, l’autre passionné par la nature et la musique. Un spectacle musical d’ombres sur rétroprojecteur, avec un comédien et un musicien. Musique live, chansons, théâtre et manipulations d’ombres, Allô Lola ?! nous interroge Peut-on se connecter même quand il n’y a pas de réseau ?

– Avec Laurent Cabrol et Cyril Douay

– Mise en scène Nathalie Bauer

– Texte Olivier Costes

– Musique, chansons & décors rétroprojetés Cyril Douay

– Création des personnages Rana Sadat Aguili .

Lespignan 34710 Hérault Occitanie

English :

This show deals with our relationship with cell phones and social networks, and with bullying at school, through the encounter of two children who are at odds with each other, one hyper-connected to digital technologies, the other passionate about nature and music. A musical shadow show on an overhead projector, with an actor and a musician.

