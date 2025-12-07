ALLO PERE NOEL – COMEDIE DE METZ Metz

ALLO PERE NOEL Début : 2025-12-07 à 10:30. Tarif : – euros.

Et si le plus beau des cadeaux était celui qu’on ne commandait pas ?Eve est égoïste et méchante. Lucie est sage et gentille. Eve a commandé plein de cadeaux. Lucie n’en a commandé qu’un seul.Mais quelle surprise lorsque les deux petites filles s’aperçoivent que le Père Noël a échangé leurs cadeaux !Heureusement, Jorik le lutin est là pour les aider !

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57