Allô Stella Théâtre de l’Opprimé Paris

Informations pratiques

À la manière de Macha Beranger, Stella anime une émission de radio journalière de minuit à trois heures du matin dans laquelle elle reçoit au téléphone ses auditeur.ices insomniaques pour discuter. Mais ce soir, un enchaînement d’appels qui semblent tous être liés les uns aux autres emmène Stella à fantasmer les vies de celles et ceux qui l’appellent. S’entretenant avec chacun d’elle.eux, elle devient le témoin des drames silencieux que leurs voix camouflent.

Nous glissons alors dans un thriller théâtral où se révèlent les fragments d’un drame familial plus vaste.

Avec « Allô Stella », nous choisissons une entrée viscérale dans les mécanismes de l’emprise et des violences intrafamiliales. La famille forme un microcosme où se tissent secrets, tabous et silences — un espace intime où la violence peut parfois prendre le visage de ceux que l’on aime. Comment se construit alors la chaîne du silence ? Et comment entendre ce qui ne se dit pas ?

Écrit en étroite collaboration avec une psychologue spécialisée, Allô Stella aborde ces questions sous la forme d’un thriller théâtral. Le suspense devient ici un outil dramaturgique : faire ressentir avant de comprendre, éprouver avant d’analyser. Nous faisons le pari que l’émotion peut ouvrir une voie plus intime et personnelle vers la réflexion.

[Ce spectacle évoque le sujet de l’inceste et contient des scènes de violences sexuelles, psychologiques et physiques].

Borboleta Théâtre • du 16 au 20 septembre 2026 • Festival Plein Feux sur la Jeune Création.

Du mercredi 16 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

payant

De 12 à 18 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T20:30:00+02:00_2026-09-16T21:45:00+02:00;2026-09-17T20:30:00+02:00_2026-09-17T21:45:00+02:00;2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T21:45:00+02:00;2026-09-19T20:30:00+02:00_2026-09-19T21:45:00+02:00

Théâtre de l’Opprimé 78, rue du Charolais 75012 Paris



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