Allons avec l’âne apporter du sel au chalet du coin d’aval la Flânerie d’ Audrey 1 le ramier Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

A l’occasion des Journées de patrimoine de pays et des moulins, venez découvrir avec un âne, le patrimoine culturel et fromager d’une petite commune du Haut-Jura.

Situé à Fort-du-Plasne, un ancien chalet bicentenaire vous ouvre ses portes !

Des bénévoles passionnés nous accueilleront, dans une ambiance d’autrefois, pour nous faire découvrir le savoir-faire fromager et son fonctionnement. Un accent sera mis sur l’usage et l’intérêt du sel pour les fromages.

Comme autrefois, nous apporterons à dos d’âne, l’or blanc au fromager le sel !

A quoi s’attendre ?

Une petite balade culturelle où l’on prend le temps de flâner avec un âne pour découvrir un territoire, une histoire, un endroit authentique, chargé de souvenirs paysans… .

Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 74 31 84

