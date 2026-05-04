Aumont

Allons en Châtillon !

Aumont Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Sortie de découverte du patrimoine naturel de la Communauté de Communes (CCAPS)

Dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles au coeur du Jura (ENS), venez découvrir la flore remarquable, orchidées notamment (14 espèces observées), du site en Châtillon, avec ses pelouses, prairies, vergers… Parcours de 1 km, terrain facile. .

Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 p.collin@cc-aps.fr

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English : Allons en Châtillon !

L’événement Allons en Châtillon ! Aumont a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA