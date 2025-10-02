Allons goûter au jardin ! Par les jardins de Cocagne Vichy Auvergne Jardins de Cocagne Vichy Auvergne Arronnes

Accès libre

Début : 2025-10-02T16:00:00 – 2025-10-02T17:00:00

Visite des Jardins avec le chef de culture et dégustation de confitures produites au Jardin

Cette activité se déroule dans le cadre de la 19ème édition du festival « Manger Bio et Local, c’est l’idéal » qui se déroule du 27 septembre au 26 octobre 2025. Des animations sont prévues par les productrices et producteurs bio, artisans et artisanes bio, magasins spécialisés et organismes de restauration de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les Jardins de Cocagne Vichy Auvergne – 6 chemin du revers maison passive

https://jardindecocagne-vichyauvergne.fr/

Visite des jardins et dégustation de confitures