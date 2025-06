[Allons Voir !] Vernissage de l’exposition Concressault 5 juillet 2025 16:00

Cher

[Allons Voir !] Vernissage de l’exposition Concressault Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Le parcours allons voir ! est organisé chaque année avec un commissariat renouvelé.

RDV au Moulin Riche pour inaugurer cette exposition !

Le parcours allons voir ! est organisé chaque année avec un commissariat renouvelé.

Vous êtes convié au Moulin Riche à Concressault pour inaugurer cette exposition d’art contemporain dans des lieux patrimoniaux et historiques remis en valeur ! .

Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire contact@alonsvoir.eu

English :

The allons voir! trail is organized every year with a new curator.

See you at Moulin Riche to inaugurate this exhibition!

German :

Der Parcours allons voir! wird jedes Jahr mit einem wechselnden Kuratorium organisiert.

RDV au Moulin Riche, um diese Ausstellung zu eröffnen!

Italiano :

Il percorso allons voir! viene organizzato ogni anno con un nuovo curatore.

Ci vediamo al Moulin Riche per inaugurare questa mostra!

Espanol :

El recorrido allons voir! se organiza cada año con un nuevo comisario.

¡Nos vemos en el Moulin Riche para inaugurar esta exposición!

L’événement [Allons Voir !] Vernissage de l’exposition Concressault a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois