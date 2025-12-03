Allosaurus [même rue, même cabine] Saint-Denis-d’Anjou

Allosaurus [même rue, même cabine]

Compagnie f.o.u.i.c artistes associés

théâtre | musique

jeudi 15 janvier 2026 20h30

Cossé-le-Vivien, salle du FCC

samedi 17 janvier 2026 20h30

Saint-Denis-d’Anjou, salle des sports

dimanche 18 janvier 2026 17h00

Chemazé, salle Léo Lelée

à partir de 14 ans

durée 1h20

placement libre

tarif D

Spectacle en audiodescription le vendredi 16 janvier avec Marina Guittois.

Rendez-vous à 19h45 pour remise du matériel et la médiation avant le spectacle.

Vous habitez Chemazé ? Réservez directement auprès de notre mairie 02 43 70 20 20.

Vous habitez Saint-Denis d’Anjou ? Réservez directement à l’office de tourisme 02 43 70 69 09.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Après l‘avoir accueilli en 2022 au théâtre des Ursulines, Allosaurus revient en tournée sur le territoire !

Trois inconnu·es, au bord de la rupture, se rencontrent autour d’une cabine téléphonique. À mesure que se dévoilent leurs histoires intimes d’amour et de violence, la magie du hasard tisse entre eux des liens inespérés.

Lou, Had et Tadz ne se connaissent pas, mais sans le savoir ils cheminent les uns vers les autres. Chacun·e

en quête d’un amour perdu, leurs destins vont se croiser comme par magie autour de cette cabine téléphonique qui leur sert d’asile. Cet éloge de la fragilité, musical et intime, nous invite à regarder autrement ceux que l’on met à la marge, questionne les petits ratés de l’existence, et nous fait croire au pouvoir fascinant du hasard.

Spectacle nommé aux Molières 2024 ! .

