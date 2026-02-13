Allosaurus [même rue, même cabine], Salle socio-culturelle de Boussières, Boussières

Allosaurus [même rue, même cabine] Samedi 7 mars, 20h00 Salle socio-culturelle de Boussières Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:20:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:20:00+01:00

Lou, Had et Tadz ne se connaissent pas, mais sans le savoir ils cheminent les uns vers les autres. Chacun en quête d’un amour perdu, leurs destins vont se croiser comme par magie autour de cette cabine téléphonique qui leur sert d’asile. Cet éloge de la fragilité, musical et intime, nous invite à regarder autrement ceux que l’on met à la marge, questionne les petits ratés de l’existence, et nous fait croire au pouvoir fascinant du hasard.

Salle socio-culturelle de Boussières 25320 Boussières Boussières 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « barbara.sorin@fouic.fr »}]

f.o.u.i.c / Clotilde Morgiève & Jean-Christophe Dollé