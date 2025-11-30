Allumage des bougies de l’Avent par Pr Sappinus Sélestat

Allumage des bougies de l’Avent par Pr Sappinus Sélestat dimanche 30 novembre 2025.

Allumage des bougies de l’Avent par Pr Sappinus

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 16:45:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Chaque dimanche de l’avent, il est l’heure d’allumer une des 4 bougies de la couronne de l’Avent comme se veut la tradition.

Fidèle à ce rendez-vous, chaque dimanche de l’Avent, le professeur Sappinus avec sa gouaille habituelle retrouvera les visiteurs pour l’allumage de la bougie. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Every Sunday of Advent, it is time to light one of the 4 candles of the Advent wreath as is the tradition.

German :

An jedem Adventssonntag ist es an der Zeit, eine der vier Kerzen auf dem Adventskranz anzuzünden, wie es die Tradition verlangt.

Italiano :

Ogni domenica d’Avvento è il momento di accendere una delle quattro candele della corona d’Avvento, come da tradizione.

Espanol :

Cada domingo de Adviento, es el momento de encender una de las cuatro velas de la corona de Adviento, como es la tradición.

