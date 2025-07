Allumage des bougies de l’Avent Soultz-sous-Forêts

Allumage des bougies de l'Avent Soultz-sous-Forêts dimanche 30 novembre 2025.

Allumage des bougies de l’Avent

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-30

[NOEL EN OUTRE FORET] Au son de quelques notes de musique les personnages de Noël allumeront tour à tour les bougies de la couronne de l’Avent.

Les personnages de Noël allumeront tour à tour les bougies de l’Avent. Le Weihnachtsmann commencera, puis le week-end suivant ce sera au tour du Saint-Nicolas, pour laisser la place la semaine suivante au Hans Trapp et au Christkindel à cheval, et enfin terminer avec le Père-Noël. 0 .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 40 42 mairie@soultzsousforets.com

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] To the sound of a few musical notes, the Christmas characters take turns lighting the candles in the Advent wreath.

German :

[WEIHNACHTEN IM WALD] Zum Klang einiger Musiknoten zünden die Weihnachtsfiguren abwechselnd die Kerzen auf dem Adventskranz an.

Italiano :

[Al suono di alcune note musicali, i personaggi natalizi accenderanno a turno le candele della corona dell’Avvento.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE FORET] Al son de unas notas musicales, los personajes navideños encenderán por turnos las velas de la corona de Adviento.

