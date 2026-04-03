Allumage du four à pain avec les Co’Pains Gourmands, Four à pain, Saint-Sulpice-la-Forêt

Allumage du four à pain avec les Co’Pains Gourmands 3 et 4 avril Four à pain Ille-et-Vilaine

Ouvert à tous·tes / Atelier chocolats à prix libre / Cuissons collecives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T17:00:00+02:00 – 2026-04-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00

‍ Vendredi 3 et Samedi 4 avril 2026, retrouvez les Co’Pains Gourmands pour des ateliers de cuissons collectives au four à pain de St-Sulpice

Vendredi 3 avril de 17h à 21h : Atelier pizzas participatives ! Vous apportez votre garniture, ils fournissent le pâton.

Samedi 4 avril : 2 ateliers sont proposés !

> Tartines salées et sucrées au four à pain à partir de 9h – Repas à partager à partir de 12h et goûter de clôture à 16h

> Atelier chocolats à La Fabrik avec confection de gourmandises de 10h à 12h puis goûter collectif à 16h

Également samedi 4 avril de 13h30 à 18h30 à La Fabrik : les nouveaux porteurs de projets Sur le Devant de la Chaîne vous proposent un atelier de réparation de votre vélo. Dons possibles de vieux vélos également

Four à pain 5 Rue de la Grange 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « lescopainsgourmands35@gmail.com »}]

Vendredi 3 et Samedi 4 avril 2026 saint-sulpice-la-forêt four à pain

Les Co’Pains Gourmands