Allumage du grand sapin Sélestat vendredi 21 novembre 2025.
Place d’Armes Sélestat Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-21 18:00:00
Lancement des festivités de Noël avec l’allumage du grand sapin
Le lancement des festivités de Noël à Sélestat débute avec l’allumage du grand sapin installé sur la place d’Armes, en présence du Professeur Sappinus. 0 .
Place d’Armes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
Christmas festivities kick off with the lighting of the big tree
German :
Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten mit dem Anzünden des großen Tannenbaums
Italiano :
Le festività natalizie prendono il via con l’accensione del grande albero
Espanol :
Las fiestas navideñas comienzan con el encendido del gran árbol
