Allumage du grand sapin Sélestat

Lancement des festivités de Noël avec l’allumage du grand sapin

Le lancement des festivités de Noël à Sélestat débute avec l'allumage du grand sapin installé sur la place d'Armes, en présence du Professeur Sappinus.

Place d’Armes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Christmas festivities kick off with the lighting of the big tree

German :

Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten mit dem Anzünden des großen Tannenbaums

Italiano :

Le festività natalizie prendono il via con l’accensione del grande albero

Espanol :

Las fiestas navideñas comienzan con el encendido del gran árbol

