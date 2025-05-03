ALLUMER LE FEU – ZENITH DE PAU Pau

ALLUMER LE FEU Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

ASPROD PRÉSENTE : ALLUMER LE FEU« ALLUMER LE FEU » est le show anniversaire de l’Art Scène Théâtre.Pendant presque deux heures, revivez dans un grand mix les plus grands hits des 30 dernières années ! Les plus grands tubes de 1995 à 2025 chantés en direct, avec des danseuses et danseurs et des surprises !Un moment hors du temps, tout en énergie…Préparez vous à chanter et danser avec nous !Conception et mise en scène : Frédéric FuertesDirection musicale : Denis Zabee « Dens54 »Avec Créa-SUD, ville de Pau

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64