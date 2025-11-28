ALMA CUARTETO Hôpital Bretonneau Paris

ALMA CUARTETO Hôpital Bretonneau Paris vendredi 28 novembre 2025.

Les contes et légendes font partie de l’enfance et l’adolescence de toute l’humanité.

Ils nous bercent, façonnent et accompagnent tout au long de nos vies et souvent,

sont un lien intergénérationnels riche que nous recevons ou transmettons comme un héritage.

Nous en découvrirons certains nés sur le vaste continent latino-américain, creuset

de cultures ancestrales toujours vivantes. La chaleur, la lumière, l’imaginaire

somptueux côtoie la réalité d’un peuple jeune et plein d’espoir et d’énergie.

Plusieurs pays seront au rendez-vous à travers leurs légendes singulières ; leurs

musiques colorées, emprises de rythme ou mélancolie accompagneront cette

aventure artistique.

Musiciens : Lester Chio, clarinette, Abraham Rodriguez, percussions, Leonardo Sanchez, guitare, Marie-Françoise Maumy, accordéon, Lola Barrios, chant.

Quatuor de clarinette, percussions, guitare, accordéon et chant

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-28T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T19:30:00+02:00_2025-11-28T20:30:00+02:00

Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre 75018 Salle de spectacleParis