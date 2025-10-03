Almanach d’Ali Baba – Valorisation patrimoniale Le Labo-Cambrai Cambrai

Almanach d’Ali Baba – Valorisation patrimoniale 3 – 5 octobre Le Labo-Cambrai Nord

Début : 2025-10-03T13:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

Fin : 2025-10-05T14:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

En 2025 le Service des collections patrimoniales du Labo-Cambrai a lancé le dispositif « L’Almanach d’Ali Baba », opération de valorisation en continu du patrimoine écrit et graphique conservé au Labo. Sur le principe de l’almanach qui déroule ses pages tout au long de l’année, ce sont les grandes dates du calendrier, fêtes populaires et chrétiennes, journées mondiales, évènements de saison, qui donnent l’occasion de présenter dans les espaces du Labo des documents patrimoniaux originaux. À chaque nouvelle date de l’Almanach, le lot de documents présentés au grand public est renouvelé.

Dans le cadre de la Fête de la science, une présentation de documents patrimoniaux sera proposée sur le thème de « l’intelligence ». L’Homme a toujours eu le souci de comprendre, de connaître. Les instruments de la connaissance sont ainsi nombreux et touchent de larges domaines (botanique, médecine, astronomie, linguistique…).

Dans le cadre de l’Almanach d’Ali Baba vous seront ainsi présentés différents documents patrimoniaux (traités, essais, encyclopédies, dictionnaires…), autant de manifestations de cette faculté que l’on nomme « intelligence ».

Le Labo-Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03-74-51-00-00

