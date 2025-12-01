Almanak

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 23:30:00

Date(s) :

2025-12-11

Fondé en 2006 sur des terres que l’on nomme encore la petite Sibérie , Almanak est avant tout

l’histoire de trois amis d’enfance qui ont décidé d’attiser les flammes avec leur musique. A partir de

leur amour commun pour le rock des seventies, ils concoctent alors un répertoire original qu’ils

habillent d’influences puisées dans l’héritage de la musique Afro-Américaine. .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

English : Almanak

L’événement Almanak Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme JurAbsolu