ZIAK – LA LUCIOLE Alencon

ZIAK – LA LUCIOLE Alencon samedi 8 novembre 2025.

ZIAK Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

ZIAK 1ERE PARTIELe phénomène masqué du 91 est de retour, prêt à enflammer la scène avec son troisième album, Essonne History X. Après avoir marqué les esprits avec Akimbo et Chrome, Ziak continue d’imposer son style unique, entre drill sombre et storytelling percutant. Ce nouvel opus, aussi audacieux que travaillé, mêle productions soignées, flows incisifs et collaborations inattendues, confirmant son statut d’artiste incontournable du rap français.À l’automne 2025, il entamera une tournée exceptionnelle, avec un show toujours aussi intense et immersif. Fidèle à son exigence artistique, Ziak promet une mise en scène soignée et une atmosphère brutale, taillée pour marquer les esprits. Une expérience à ne pas manquer pour tous les amateurs de sensations fortes et de rap sans concession !

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61