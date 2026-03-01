Almudena : les Années folles en Espagne Le Consulat Voltaire Paris

Ce spectacle, c’est l’histoire d’Almudena : une jeune femme espagnole née avec le vingtième siècle, qui a vécu un moment décisif dans l’histoire de l’Espagne. À travers le récit fragmenté de sa vie, librement inspirée de celle de la poétesse Concha Méndez, toute une génération d’artistes retrouve sa voix : Federico García Lorca, mais aussi, María Lejárraga, María Teresa León, Antonio José, Rosa García Ascot…

Mêlant concert, théâtre et littérature, « Almudena » fait revivre une période fascinante et trop souvent oubliée de l’histoire espagnole : la Edad de Plata (« l’âge d’argent »,1898-1936), d’une créativité artistique exceptionnelle, brutalement interrompue par la guerre civile. C’est un hommage à une génération d’artistes dont les rêves d’avenir ont été brisés par une guerre, et dont la mémoire a été effacée par une dictature.

Le spectacle est interprété par Guadalupe Martín, guitariste espagnole diplômée du CNSM de Paris, et la mezzo-soprano Juliette Gauthier, issue du CNSM et de l’Académie de l’Opéra Comique. La mise en scène et le texte sont assurés par Barthélémy Fortier (l’Académie de l’Opéra Comique, Grand Théâtre de Génève).

Trois artistes unis par le désir de redonner vie à un patrimoine musical et humain exceptionnel.

Conçu par Guadalupe Martín, ce projet est né de son désir de raconter, en mots et en musique, ce moment unique de l’histoire de l’Espagne. Installée à Paris depuis 2022, elle a nourri cette création par un travail de recherche entre la France et l’Espagne, notamment au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et lors de résidences de recherche à la Fondation Juan March et à la Residencia de Estudiantes à Madrid.

Un voyage musical dans l’Espagne des années folles, où la voix d’Almudena fait revivre la poésie, la liberté et l’effervescence artistique des années 1920 et 30.

Le mercredi 18 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T20:00:00+02:00_2026-03-18T22:00:00+02:00

Le Consulat Voltaire 14 Avenue Parmentier 75011 Paris



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