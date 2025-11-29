ALOÏS LEVRETTE CAFÉ Bourges

ALOÏS Samedi 29 novembre, 20h30 LEVRETTE CAFÉ Cher

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:00:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:00:00

Aloïs est un auteur/compositeur/interprète.

Aloïs s’inspire de son mode de vie nomade pour chanter ses désirs de voyages, ses réflexions sur la liberté, l’amour et l’amitié. Une chanson Française rythmée, teintée de rock et de Gospel pour faire danser, chanter ou rêver.

LEVRETTE CAFÉ 1 rue d'Auron, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

A 2 min de la cathédrale ! Hyper centre ville.

Le Levrette Café de Bourges est aménagé dans l’ancienne maison de Jacques Cœur. Un lieu atypique pour se retrouver en famille, amis ou collègues pour un bon moment de convivialité et une ambiance décalée.

Une Team de folie pour organiser différentes soirées à thèmes… ( soirée ski, oktoberfest, célibataire, noël…)

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Chansons françaises Guitare Voix