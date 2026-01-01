ALONZO KING LINES BALLET Opéra de Reims Reims

ALONZO KING LINES BALLET

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne

Tarif : 19.5 – 19.5 – 5 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 21:30:00

2026-01-17 2026-01-18

Tout public

LA COMPAGNIE LINES BALLET D’ALONZO KING DANSE À L’OPÉRA !

L’une des plus enthousiasmantes compagnies de danse d’outre-atlantique vient faire vibrer les planches de notre Maison avec The Collective Agreement et Ode to Alice Coltrane, deux œuvres récentes emblématiques de l’Art du chorégraphe.

Admirateur de Balanchine, Alonzo King invente une danse à la fois sensuelle, vibrante et d’une grande inventivité, portée par des interprètes à la technique classique irréprochable.

Tissant des liens entre tradition et modernité, il enrichit son œuvre de collaborations avec des artistes issus de cultures et disciplines variées, offrant ainsi une création en perpétuel renouvellement.

Seconde version de The Collective Agreement initialement commandé par le San Francisco Ballet en 2018, le chorégraphe collabore une nouvelle fois avec le pianiste de jazz Jason Moran pour créer une alchimie artistique qui donne au ballet une nouvelle résonance. L’intimité des duos et ensembles fait écho aux rythmes progressifs de la partition de Moran.

Fasciné par la musique d’Alice Coltrane, Alonzo King a imaginé cette Ode, créée dans le cadre de la saison d’automne 2024 de la compagnie, comme un hommage à cette légendaire leader spirituelle, compositrice, pianiste et harpiste qui exerce une véritable fascination sur l’artiste depuis ses débuts. .

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est

