Alonzo King Lines Ballet – The Collective Agreement / Ode to Alice Coltrane Le Pin Galant Mérignac

Alonzo King Lines Ballet – The Collective Agreement / Ode to Alice Coltrane Samedi 24 janvier 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-24T20:30:00 – 2026-01-24T22:00:00

Fin : 2026-01-24T20:30:00 – 2026-01-24T22:00:00

Avec sa compagnie Lines Ballet, basée à San Francisco, Alonzo King est un habitué du Pin Galant. Ses chorégraphies conjuguent à la technique classique une danse inventive, sensuelle et vibrante avec des danseurs à la virtuosité irréprochable. Remarquable !

Il est considéré aujourd’hui comme l’un des maîtres contemporains du ballet néo-classique. Ses multiples collaborations artistiques, nourries par la diversité culturelle, inﬂuencent son écriture chorégraphique et créent des ponts entre tradition et modernité. Admirateur de Balanchine, Alonzo King dessine des lignes qui projettent ses interprètes dans une danse sans fin se traduisant par une incroyable articulation des corps.

Dans The Collective Agreement, la partition musicale signée de Jason Moran, offre à la pièce une intensité rythmique sur laquelle s’épanouissent l’excellence des duos et l’intensité des ensembles tandis que l’ingénieuse installation lumineuse de Jim Campbell sublime la pureté du mouvement.

Ode to Alice Coltrane rend hommage à la légendaire leader spirituelle, compositrice, pianiste et harpiste Alice Coltrane.

Deux pièces chorégraphiques pour une danse autant esthétique que tellurique. Étourdissant de virtuosité !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Chris Hardy