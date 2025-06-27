GO-JO – SUPERSONIC RECORDS Paris

GO-JO Début : 2025-09-23 à 20:00.

Représentant de l'Australie à l'Eurovision 2025 avec son titre "Milkshake Man", Go-Jo prépare sa carrière de pop star en devenir avec une tournée en tête d'affiche cet automne, dont un passage parisien au Supersonic Records le 23 septembre 2025 !Go-Jo, le projet solo de la pop star émergente Marty Zambotto, a grandi loin des projecteurs sur une propriété autosuffisante dans l'ouest de l'Australie. L'éducation unique de Go-Jo lui a donné une chance de créer un son et un caractère sans pareil. Après avoir obtenu sa première guitare à 13 ans, Go-Jo a commencé à produire et à écrire des chansons pour d'autres avant de trouver sa propre voix et de lancer son projet solo.Ce qui distingue Go-Jo des autres artistes, c'est son incroyable capacité à écrire, produire, enregistrer, mixer, masteriser et jouer en tant qu'artiste, tout en ayant un don presque inné pour se connecter avec ses fans, divertir et engager le public, en personne et en ligne. Il démontre d'une approche originale pour délivrer ses chansons auprès de nouveaux publics et cherche constamment de nouvelles façons d'associer sa musique accrocheuse à sa personnalité captivante et à son style personnel.

SUPERSONIC RECORDS 9 RUE BISCORNET 75012 Paris 75