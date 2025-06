Haute-Marne

ALONZO Parc du Jard Saint-Dizier 5 juillet 2025 22:30

ALONZO Samedi 5 juillet, 22h30 Parc du Jard Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T22:30:00 – 2025-07-05T23:00:00

Fin : 2025-07-05T22:30:00 – 2025-07-05T23:00:00

Alonzo s’est forgé une carrière pleine de réussites en solo depuis

près de 15 ans avec des albums marquants et des morceaux

impactants : la Belle Vie, Santana, Binta, Papa Allo, La Seleçao ou

encore Tout va Bien.

Il revient aujourd’hui trois ans après le succès de « Quartiers Nords »

(disque de platine) avec « Longue Vie à Nous ». Un manifeste de

transmission et d’unité en hommage à son parcours et à ses racines

marseillaises. Une étape clé avant son concert événement au Stade

Vélodrome le 19 juillet 2025, une consécration pour l’un des piliers

du rap français

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Le Capo dei Capi du rap marseillais

Romain Garcin