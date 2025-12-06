Alors ça bulle ? Le rendez-vous des jeunes amateurs de BD et de mangas ! Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 15:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

ALORS, CA BULLE ?Samedi 10 janvier à 15hTu aimes les bandes dessinées ? Les Mangas ? Ce rendez-vous est fait pour toi ! Un moment privilégié à la médiathèque pour découvrir les dernières nouveautés et coups de coeur que tu pourras aussi emprunter.N’hésite pas à apporter tes BD favorites pour en discuter ! A partir de 9 ans – GratuitEntrée libre- Médiathèque le Jardin de Lecture, 39 rue des Frères Rousseau, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr