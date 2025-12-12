Alors ça mord !? Lesneven S’emmêle #3 L’Atelier Lesneven

Alors ça mord !? Lesneven S’emmêle #3

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:30:00

fin : 2026-04-11 12:10:00

Date(s) :

2026-04-11

Compagnie Niclounivis

(Marionnettes et objouets dîplomés en plongée sous-marine)

Deux séances à 11H30 & 15H30

Un plongeon mouillé et décalé.

Un cœur d’éponge et un scaphandrier.

Une sirène et son petit.

Une ivresse des profondeurs assurée.

Pour cette petite forme aquatique de marionnettes et d’objets manipulés sous l’eau, Juan (Nito) Pino nous emmène visiter des fonds marins surprenants et extraordinaires. Le comédien marionnettiste jouant tour à tour le surveillant de baignade ou le scaphandrier pêcheur d’éponge s’aperçoit rapidement que la grande bleue est malade. Des objets n’ayant rien à faire au fond de la mer ont été jetés par l’homme. Il décide alors de faire le ménage, mais une rencontre inattendue et surprenante va chambouler sa vie.

Renseignez-vous sur le PASS SAMEDI et PASS SAMEDI FAMILLE du festival pour une journée de spectacles incroyables ! .

L'Atelier 7 rue Jeanne D'Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne

