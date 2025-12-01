ALORS ON DANSE ? #3 EL MEDIATOR Perpignan

ALORS ON DANSE ? #3

EL MEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Au Médiator, quand le département musiques actuelles rencontre toutes les classes de danse du Conservatoire, ça donne un événement unique en son genre !

English :

At the Médiator, when the contemporary music department meets all the Conservatoire’s dance classes, the result is a unique event!

