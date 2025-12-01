ALORS ON DANSE ? #3 EL MEDIATOR Perpignan
ALORS ON DANSE ? #3 EL MEDIATOR Perpignan mercredi 17 décembre 2025.
ALORS ON DANSE ? #3
EL MEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Au Médiator, quand le département musiques actuelles rencontre toutes les classes de danse du Conservatoire, ça donne un événement unique en son genre !
EL MEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
English :
At the Médiator, when the contemporary music department meets all the Conservatoire’s dance classes, the result is a unique event!
