ALORS ON DANSE ?! ATELIER DE DANSE CRÉATIVE MENSUEL Saint-André-de-Sangonis dimanche 12 octobre 2025.

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2026-06-07

2025-10-12

Pas de technique, juste la découverte de son propre corps en mouvement selon ses possibilités pour goûter au plaisir de sa danse. En solo, duo ou trio autour d’un thème différent proposé à chaque atelier.

Espace d’exploration proposé pour se mettre en mouvement une invitation à jouer, créer, partager avec authenticité, sans attente de résultat.

Ressentir plus que comprendre.

Être à l’écoute et être présent à ses sensations. Réveiller sa créativité, son imaginaire, sa poésie, sa gestuelle, se mouvoir et s’émouvoir. Une proposition à la fois individuelle et collective pour mener sa danse pas à pas !

Pour une meilleure progression la régularité est à privilégier. Il est cependant possible d’intégrer l’atelier tout au long de l’année. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 46 69 21 21 madubois22@gmail.com

English :

No need to know how to dance!

No technique, just the discovery of your own body in movement, according to your own possibilities, to enjoy the pleasure of your own dance.

German :

Für diese Praxis ist es nicht notwendig, tanzen zu können!

Keine Technik, nur die Entdeckung des eigenen Körpers, der sich nach seinen Möglichkeiten bewegt, um die Freude am eigenen Tanz auszukosten.

Italiano :

Non è necessario saper ballare per partecipare!

Non c’è tecnica, ma solo la scoperta del proprio corpo in movimento, secondo le proprie possibilità, per godere del piacere della propria danza.

Espanol :

No es necesario saber bailar para participar

No hay ninguna técnica, sólo el descubrimiento de tu propio cuerpo en movimiento, según tus posibilidades, para disfrutar del placer de tu propia danza.

