ALORS ON DANSE ?! ATELIER MENSUEL DE DANSE CRÉATIVE Saint-André-de-Sangonis

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Danser c’est s’exprimer en donnant la parole au corps et au geste. Marie Dubois, danse art-thérapeute, propose un espace d’exploration pour se mettre en mouvement, une invitation à créer, jouer, partager, avec authenticité et sans attente de résultat.

Ressentir plutôt que comprendre . Etre à l’écoute, être présent. Goûter au plaisir de bouger pour réveiller sa créativité, ses sensations, son imaginaire, sa poésie, sa gestuelle, se mouvoir et

s’émouvoir une proposition à la fois individuelle et collective pour trouver sa danse, pas à pas !

A partir de 16 ans .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 46 69 21 21 madubois22@gmail.com

English :

Let’s dance! Monthly creative dance workshop

