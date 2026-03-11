Alors on danse ! Carmen rue saint louis Pau

Alors on danse ! Carmen

rue saint louis Théâtre saint Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Jean-Philippe Dury réinvente le mythe de Carmen avec force et émotion. Ici, Carmen ne subit pas son destin elle l’affronte.

Les règles ont changé, et la jalousie jamais éteinte rôde comme une menace sourde.

Le drame n’est pas une fatalité romantique c’est une brèche intérieure, un fil tendu entre rêve et réalité. Carmen avance, libre et blessée, portée par un instinct brut, une sensualité ardente, et la conscience aiguë de ce qu’elle défie.

Il n’y a qu’un pas entre le désir et l’abîme un pas de trop, un pas de feu.

La chorégraphie, tendue, nerveuse, presque viscérale, explore les tensions des corps traversés par la passion, la peur, la lutte. C’est une Carmen qui ne séduit pas elle existe, résiste, et chute avec éclat.

Chorégraphie Jean-Philippe Dury

Musique collage original à partir de la Carmen Suite de Rodion Shchedrin, d’après Georges Bizet .

rue saint louis Théâtre saint Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

