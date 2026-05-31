Alors, on danse ?, Edificio Steinvorth, San José

Alors, on danse ? Samedi 20 juin, 12h30 Edificio Steinvorth

places limitées a 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T02:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T02:30:00+02:00

Et si, le temps d’un après-midi après les cours de français, chacun.e pouvait devenir artiste ou spectateur.rice d’un grand moment collectif autour de la musique ? L’événement à San José débutera dès 12h30 avec un karaoké libre qui permettra à chacun.e de participer sans inscription préalable. Le public pourra choisir ses chansons, chanter seul.e ou en groupe et profiter d’un moment participatif rythmé par les grands classiques et les morceaux incontournables. À 13h30, un espace Open Mic sera ouvert aux participant.e.s souhaitant monter sur scène pour partager une chanson, une composition ou une performance musicale devant le public. Tout au long de l’après-midi, les spectateur.rice.s pourront découvrir une succession de prestations spontanées et variées, portées par des artistes amateur.rice.s et passionné.e.s. À partir de 16h30, la programmation prendra une tonalité plus intimiste avec un concert du Edgar S. M. Jazz Trio, qui clôturera la journée autour d’un répertoire jazz élégant et dynamique. Entre improvisations, rythmes swing et atmosphère chaleureuse, ce concert offrira une expérience musicale immersive pour terminer la célébration dans une ambiance détendue et festive.

Edificio Steinvorth San José, av 1 c1 San José 10102 San José San José +50622571438 https://alianzafrancesacostarica.com/ https://www.instagram.com/alianza_francesa_costa_rica Situé au cœur de San José, le Edificio Steinvorth est l’un des bâtiments emblématiques du centre historique de la capitale costaricienne. Véritable point de rencontre urbain, il accueille aujourd’hui des espaces culturels, des commerces, des cafés et différentes initiatives artistiques ouvertes au public.

Le bâtiment est particulièrement reconnu pour son atmosphère dynamique et son lien étroit avec la scène créative locale. Le lieu se trouve à quelques minutes à pied de différents arrêts de bus et stations de transport urbain, ce qui facilite l’accès. Des parkings publics et privés sont également disponibles dans les environs du centre-ville.

Et si, le temps d’un après-midi après les cours de français, chacun.e pouvait devenir artiste ou spectateur.rice d’un grand moment collectif autour de la musique ? L’événement à San José débutera dès…

©Gabriela Román