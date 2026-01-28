Alors on danse L’atelier du plateau Paris

Avec la complicité des précieux trublions Julie Mondor au violoncelle et Christian Ubl à la danse, elle a patiemment composé une expérience sonore, corporelle et sensorielle collective. Nous vous invitons à découvrir les traces de ce voyage, les vibrations d’un paysage-monde qui prendrait sa source en milieu carcéral.

Je cherche mon reflet dans un miroir qui n’existe pas encore. Je cherche mon nouveau visage qui porte les ans qui portent les années qui portent le temps qui porte les gens. Ce rivage le même rivage, cette mer la même mer, ce moi, pas le même moi. Michel Leiris

avec : Hélène Breschand, harpe, Julie Mondor, violoncelle, Christian Ubl, danse, et peut-être surement quatres détenus.

Avec le soutien de La Fondation Meyer, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et la Sacem.

Après avoir arpenté l’Atelier du Plateau sous diverses formes et coutures, la harpiste tout-terrain Hélène Breschand s’en est allée une seconde fois mener, à notre instigation et durant quatre mois, une série d’ateliers autour de l’improvisation sonore et gestuelle au Centre de détention de Melun avec une quinzaine de détenus.

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

L'atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

+33142412822 reservation@atelierduplateau.org



