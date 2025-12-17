Alors on danse Relai.s des Futurs Lormes
Alors on danse Relai.s des Futurs Lormes jeudi 8 janvier 2026.
Alors on danse
Relai.s des Futurs 8 avenue du 8 mai 1945 Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 18:30:00
fin : 2026-01-08 22:00:00
Date(s) :
2026-01-08
Alors on danse De 19h à 22h, au Relai.s des Futurs, 8 avenue du 8 mai 1945 à Lormes une playlist variée vous attend ! Ouverture du bar à partir de 18h30. Restauration sur place en mode auberge espagnole. .
Relai.s des Futurs 8 avenue du 8 mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Alors on danse
L’événement Alors on danse Lormes a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs