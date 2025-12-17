Alors on danse Relai.s des Futurs Lormes

Alors on danse

Alors on danse De 19h à 22h, au Relai.s des Futurs, 8 avenue du 8 mai 1945 à Lormes une playlist variée vous attend ! Ouverture du bar à partir de 18h30. Restauration sur place en mode auberge espagnole. .

Relai.s des Futurs 8 avenue du 8 mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com

