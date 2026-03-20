Alors on danse !!

Salle des Fêtes Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez participer à une soirée dansante dans un esprit convivial et une bonne ambiance.

La soirée dansante sera animée par l’orchestre les Gratt’innées dans un esprit convivial afin d’offrir un large répertoire pour s’adapter à tous les danseurs ou amateurs de musique . .

Salle des Fêtes Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 47 76 70 fabrikdid53270@gmail.com

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English :

Come and enjoy an evening of dancing in a friendly atmosphere.

L’événement Alors on danse !! Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons