Alors on est chez qui ? Place Gambetta Montbard
Alors on est chez qui ? Place Gambetta Montbard vendredi 3 avril 2026.
Alors on est chez qui ?
Place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-03
L’atelier de théâtre amateur ‘Théâtre Accro’ de Montbard revient cette année en avril. Cette fois-ci pour une comédie à sketchs , des morceaux choisis de Courteline à aujourd’hui. De quoi ça parle ? ‘Dans un immeuble du 19ème, à la campagne, à la ville, connecté, outillé ? Alors on est chez qui ? Chez nous ? Chez vous ? Alors on fait quoi ici ? On discute, on se dispute, on rage, on dérange. Demande à Google ! Fenêtres ouvertes sur plusieurs intérieurs. Chacun chez soi. Que vont penser les voisins ?’
Humour et absurde seront au programme. .
Place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 46 00 94 e.brodzicki@gmail.com
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English : Alors on est chez qui ?
L’événement Alors on est chez qui ? Montbard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Montbardois | 2*
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