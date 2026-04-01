Alors on est chez qui ? Salle des fêtes Poiseul-la-Ville-et-Laperrière

Poiseul-la-Ville-et-Laperrière

Alors on est chez qui ?

Salle des fêtes 3 Rue Haute Poiseul-la-Ville-et-Laperrière Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’atelier amateur du théâtre Accro propose une comédie à sketchs. Un salon à différentes époques où évoluent des couples, des voisins, des collègues. Des histoires de tarte aux pommes, de mur abattu à la masse, et même d’intelligence artificielle ! Humour et absurde au programme de ces morceaux choisis de Courteline à aujourd’hui. .

Salle des fêtes 3 Rue Haute Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 21450 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 46 00 94 theatreaccro21@gmail.com

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English : Alors on est chez qui ?

L’événement Alors on est chez qui ? Poiseul-la-Ville-et-Laperrière a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Montbardois | 2*