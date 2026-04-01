Alors on est chez qui ? Salle des fêtes Touillon
Alors on est chez qui ? Salle des fêtes Touillon samedi 18 avril 2026.
Touillon
Alors on est chez qui ?
Salle des fêtes 1 Place de l’Église Touillon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’atelier amateur du théâtre Accro propose une comédie à sketchs. Un salon à différentes époques où évoluent des couples, des voisins, des collègues… Des histoires de tarte aux pommes, de mur abattu à la masse, et même d’intelligence artificielle ! Humour et absurde au programme de ces morceaux choisis de Courteline à aujourd’hui. .
Salle des fêtes 1 Place de l’Église Touillon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 46 00 94 theatreaccro21@gmail.com
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English : Alors on est chez qui ?
L’événement Alors on est chez qui ? Touillon a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Montbardois | 2*
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