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Alors on est chez qui ? Salle des fêtes Touillon

Alors on est chez qui ? Salle des fêtes Touillon samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 Place de l'Église

Ville : 21500 Touillon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Touillon

Alors on est chez qui ?

Salle des fêtes 1 Place de l’Église Touillon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

L’atelier amateur du théâtre Accro propose une comédie à sketchs. Un salon à différentes époques où évoluent des couples, des voisins, des collègues… Des histoires de tarte aux pommes, de mur abattu à la masse, et même d’intelligence artificielle ! Humour et absurde au programme de ces morceaux choisis de Courteline à aujourd’hui.   .

Salle des fêtes 1 Place de l’Église Touillon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 46 00 94  theatreaccro21@gmail.com

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English : Alors on est chez qui ?

L’événement Alors on est chez qui ? Touillon a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Montbardois | 2*

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