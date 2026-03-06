Alors, on joue ? La Haye du Puits La Haye

Alors, on joue ?

La Haye du Puits 5 Rue de la Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Avec l’équipe de Jouets Sajou, partez à la découverte en famille de jeux de société sur la thématique du climat et de la biodiversité. Tout public, gratuit. .

La Haye du Puits 5 Rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Alors, on joue ?

L’événement Alors, on joue ? La Haye a été mis à jour le 2026-03-06 par Côte Ouest Centre Manche