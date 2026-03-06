Alors, on joue ? La Haye du Puits La Haye
La Haye du Puits 5 Rue de la Libération La Haye Manche
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Avec l’équipe de Jouets Sajou, partez à la découverte en famille de jeux de société sur la thématique du climat et de la biodiversité. Tout public, gratuit. .
La Haye du Puits 5 Rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
